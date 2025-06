Pé-de-Meia: nascidos em julho e agosto recebem hoje parcela de R$ 200

No caso de estudante menor de idade,?será?necessário que o responsável legal autorize?a?movimentação?da?conta. Esse consentimento poderá ser?feito no próprio aplicativo ou em uma agência bancária da Caixa,

O participante poderá consultar no aplicativo Jornada do Estudante, do MEC, o status de pagamentos (rejeitados ou aprovados), as informações escolares e regras do programa.

As informações relativas ao pagamento do programa federal também podem ser consultadas no aplicativo Caixa Tem ou no aplicativo Benefícios Sociais.

Confira os prazos do calendário do Pé-de-Meia 2025 para o ensino regular.