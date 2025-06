Rádio MEC: Flautista Celso Woltzenlogel participa do Blim-Blem-Blom

A Rádio MEC leva ao ar neste sábado (28), ao meio-dia, mais um episódio da nova temporada O Gênio da Música de Blim-Blem-Blom. Durante esta edição inédita do programa infantil, o flautista membro da Academia Brasileira de Música, Celso Woltzenlogel, conhece o compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart.

Com participação do ator João Lucas Romero no papel de Mozart, o episódio conta que, graças à magia do Gênio Scandor, o flautista participa de um ensaio com obras do prodigioso compositor.

Durante a atração da, os ouvintes vão conferir um repertório de Mozart executado por músicos renomados: Quarteto para piano e cordas em sol menor, com Ingrid Haebler, Ottomar Borwitzky, Giust Cappone e Michel Schwalbé; Quarteto para flauta e trio de cordas, com Celso Woltzenlogel, João Daltro de Almeida, Watson Clis e Raphael Hillari; e Sonata para flauta e piano K 387, com Emmanuel Pahud e Eric Sage.