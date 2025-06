Seleção feminina fecha preparação para jogo contra França nesta sexta

O técnico da seleção brasileira feminina de futebol Arthur Elias encerrou o último treino com a equipe antes do amistoso fora de casas contra a França, nesta sexta (26), a partir das 16h10 (horário de Brasília). Será o confronto derradeiro do escrete feminino, antes da estreia na Copa América, em 13 de julho, em Quito (Equador). Nesta quinta (26), Elias finalizou a preparação de quatro dias com a equipe, no estádio Jacques Forestier, em Aix-les-Bains. Ele comandou o segundo treino com todas as 23 convocadas - oito delas só puderam se juntar ao grupo após o último fim de semana, por competirem com seus clubes no Campeonato Paulista.

"Foram ótimos dias, treinos muito bons. A gente aproveitou bastante as nossas sessões diárias que a gente tem de reuniões, de vídeos e também dentro do campo, acho que as atletas compreenderam já o plano de jogo. Nesses dois dias antes do jogo com todas as atletas à disposição foi passível realizar uma situação mais específica de 11x11, as bolas paradas, situações determinantes para o confronto contra um grande adversário como a França", detalhou o treinador, que assumiu a amarelinha há menos de dois anos.

A seleção encara a França nesta sexta (27) no Stade Del Apes (Estádio dos Alpes), em Grenoble. Brasileiras e francesas já duelaram 13 vezes, e a equipe Les Blues desponta com sete vitórias. Houve também cinco empates e um triunfo inédito do Brasil no ano passado: a vitória histórica por 1 a 0, com gol Gabi Portilho, que classificou a amarelinha às semifinais da Olimpíada de Paris.