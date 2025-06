Aeroporto Santos Dumont ficará fechado durante cúpula do Brics

A cúpula do Brics, que será realizada no Rio de Janeiro, nos dias 6 e 7 de julho, provocará a suspensão de pousos e decolagens no Aeroporto Santos Dumont, no centro da cidade.

Os voos que chegam e partem do aeroporto doméstico serão transferidos para o Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão, nos dois dias do evento. O Brics é um grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

A reunião de cúpula de chefes de governo dos 11 países-membros do grupo será realizada no Museu de Arte Moderna (MAM), que fica a 350 metros do Santos Dumont.