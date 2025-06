Conferência de Bonn, na Alemanha, termina com avanços para COP30

A 62ª sessão dos Órgãos Subsidiários da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (SB 62) terminou na noite dessa quinta-feira (26), após dez dias de negociações em Bonn, na Alemanha. A delegação brasileira aponta avanços nos principais temas, mas ambiente de negociação difícil, que poderá dificultar os trabalhos em novembro, na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP30), em Belém (PA).

No balanço apresentado pela diretora executiva designada para COP, Ana Toni, e pela negociadora-chefe do Brasil, embaixadora Liliam Chagas, foram destacados avanços no programa de trabalho sobre transição justa e nos diálogos do Balanço Global (GST, na sigla em ingês), em especial a apresentação da Agenda de Ação da COP30. "A proposta foi bem recebida por governos, empresas, sociedade civil e povos indígenas. A ideia de acelerar ressoou. Todos querem avançar", afirma Ana Toni.

A rede Latin American Climate Lawyers Initiative for Mobilizing Action (La Clima) publicou uma avaliação que aponta preocupação com o desfecho das negociações sobre o tema, após a publicação de uma nota informal com opções, revelando a falta de consenso entre os países. "No fim da conferência, duas versões de texto foram apresentadas pelos facilitadores, refletindo posições conflitantes quanto ao escopo temático, duração do processo e natureza dos produtos.", descreve.