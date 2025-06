Festival de Parintins mobiliza torcidas em defesa da floresta

A partir desta sexta-feira (27), o Bumbódromo na ilha de Parintins, no Amazonas, vibra com mais intensidade nas cores vermelho, do Boi Garantido, e azul, do Boi Caprichoso. Este ano, o maior festival cultural da Amazônia, além de preservar a tradição do boi-bumbá e dos povos da região, incluiu na disputa pelo espetáculo mais bonito, o empenho das torcidas na conservação da floresta.

Os bois rivais do Festival de Parintins trabalham juntos este ano na coleta de assinaturas para o Projeto de Lei de Iniciativa Popular Amazônia de Pé (Plip).

A proposta, apresentada pelo movimento Amazônia de Pé, quer tornar obrigatória a destinação das áreas públicas na Amazônia Legal para conservação ambiental e justiça social, bloqueando a possibilidade de registro dessas terras no Sistema de Cadastro Ambiental Rural (Sicar) por pessoas físicas ou jurídicas.