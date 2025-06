Orquestra de Câmara da USP faz 30 anos e homenageia Itamar Assumpção

Com uma homenagem ao cantor e compositor Itamar Assumpção, a Orquestra de Câmara da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (USP) abre nesta sexta-feira (27) a série Eventos Especiais - OCAM 30 anos. Também participa do concerto, marcado para as 12h, no auditório do Centro de Difusão Internacional da USP, a Orquestra Sinfônica Heliópolis.

O homenageado, Itamar Assumpção, é considerado um dos maiores expoentes da cena musical brasileira independente dos anos 80 e 90, principalmente em São Paulo. Quem dará voz às canções de Itamar será Anelis Assumpção, filha do homenageado. Anelis tem carreira consolidada na música, com quatro discos autorais, sendo o último, Salw, de 2022, escolhido como a melhor produção musical do ano pela Associação Paulista de Críticos de Arte.

O concerto será regido pelos maestros Ricardo Bologna, diretor da orquestra da USP, e Edilson Venturelli, diretor da de Heliópolis, primeira sinfônica de favela a se apresentar na USP.