Arquitetos negros são escolhidos para intervenções na Pequena África

A concorrência, lançada no dia 21 de março - quando foi celebrado o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé - determinava que as propostas deveriam contribuir para a criação de um ambiente urbano integrado e funcional.

Os projetos podiam abranger ações culturais, estratégias de mobilidade urbana e soluções de comunicação visual, mobiliário urbano e intervenções de pequeno porte. Tudo com foco na valorização do patrimônio, no estímulo à economia criativa e na ampliação do acesso à cultura. A ideia é fazer com que visitantes que passeiem pela região se percebam em um museu a céu aberto.

Vencedores

Três propostas foram selecionadas, dentre as 13 que atenderam aos critérios do edital.