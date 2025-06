EBC é destaque no Prêmio Profissionais da Música

A TV Brasil também recebeu o prêmio de Veículo Cultural, na 2ª edição do troféu Viraliza Brasília, uma honraria que reconhece o papel da emissora pública na difusão da produção artística e cultural brasileira, com ênfase na diversidade e no acesso democrático à cultura.

Para o diretor-presidente da EBC, Jean Lima, a conquista reforça a importância do papel público da comunicação.

"Esses prêmios refletem o trabalho comprometido das nossas equipes em promover conteúdos de qualidade, que cumpram a missão da comunicação pública de valorizar a diversidade cultural do país e contribuir para a formação crítica dos cidadãos", afirmou.

O prêmio

O Prêmio Profissionais da Música (PPM) chega à sua 8ª edição com o tema "Vivam as plataformas, veículos e espaços culturais | do natural ao artificial com escala no real", para celebrar a cadeia produtiva musical do Brasil. Além de premiar artistas e profissionais importantes no cenário musical brasileiro, o PPM promove ampla programação com feira literária, tardes de autógrafos, painéis, entrevistas, palestras, workshows, laboratório de gravação musical, e música. O evento começou na quinta-feira (26) e vai até este sábado (28), em Brasília (DF).