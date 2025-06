Palestinas no Brasil usam redes contra genocídio e estereótipos

Censura nas redes

O medo de ser censurada ou ter o perfil bloqueado por publicar conteúdos pró-Palestina está entre essas mulheres. Algumas relatam também o receio de serem monitoradas ou impedidas de ingressar na Palestina, tanto por meio do aeroporto de Tel Aviv, em Israel, quanto em passagens por outros países, como os Estados Unidos. Há o medo também de serem taxadas como antissemitas, que é o preconceito contra judeus.

"Como palestina e refugiada, tentamos, de todas as formas, por todos os meios de comunicação, levar a verdadeira história, mas está sendo difícil, realmente, porque a gente está sendo bloqueada [nas plataformas digitais]. O alcance, o engajamento, por exemplo, se antes era de 300 pessoas, agora não chega a 20", desabafa Maysar, dentista, imigrante e produtora de conteúdo. "Isso tem sempre na história do lado do mais fraco, não é? E a gente está nessa luta firme e forte", disse ela, sobre os vieses na divulgação de informação.

Maysar chegou ao Brasil quando era criança e, hoje, tem 62 anos. Ela se tornou atuante na causa palestina e migratória e vê a internet como uma forma decisiva de expor as vozes das mulheres palestinas e defender a restituição de direitos aos conterrâneos.

De acordo com Simone, pesquisadora de Comunicação, as vozes dos palestinos são silenciadas nas mídias tradicionais, situação agravada por coberturas midiáticas que ela considera estereotipadas. Portanto, para as mulheres palestinas ou descendentes vivendo no Brasil, "se posicionar, mostrar a realidade do conflito é uma necessidade", diz Simone, e se torna uma "ação tática". As entrevistadas, explica, usam várias vezes a expressão "colocar a cara a tapa", que é quando elas se expressam, produzindo conteúdo e, assim, apresentando sua visão de mundo.