Luana Silva para em australiana e é vice-campeã em Saquarema

Houshmand avançou para a final, em que derrotou o compatriota Griffin Colapinto, em outra bateria extremamente disputada. A vitória foi por 16.90 a 14.40, e o vencedor se tornou o primeiro estrangeiro desde John John Florence (campeão ainda no Rio, em 2016) a ganhar a etapa brasileira.

No entanto, o campeão ainda aparece em 12º no ranking da temporada, com 29.470 pontos. Colapinto também está fora do top 5 no momento, com 35.080 pontos, em sexto.

Dois brasileiros estariam classificados para as finais pela tabela atual: Yago Dora (segundo, com 43.360) e Italo Ferreira (quarto, com 39.355). O líder é o sul-africano Jordy Smith, com 44.195 pontos.

A próxima etapa tanto para homens quanto mulheres será em Jeffreys Bay, na África do Sul, com janela prevista entre 11 e 20 de julho.