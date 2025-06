PSG goleia Inter Miami e avança às quartas de final da Copa de clubes

O próprio Neves ampliou aos 38, após erro na saída de bola da equipe norte-americana. Fabian Ruiz apenas rolou para o português completar para o gol.

O terceiro veio logo depois, aos 43. Doué cruzou com força pela direita, e Aviles não conseguiu evitar o desvio para o próprio gol, marcando contra.

O PSG ainda marcou mais um nos acréscimos, quando Hakimi pegou rebote do próprio chute no travessão e estufou as redes do Inter Miami.

Na segunda etapa, com o jogo já resolvido, as atrações ficaram por conta do craque argentino Lionel Messi, tentando marcar um gol de honra, e a entrada de Ousmane Dembélé, que chegou lesionado aos Estados Unidos e ainda não havia estreado na competição. Ele entrou em campo aos 16 minutos, no lugar de João Neves.