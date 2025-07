Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de julho de 2025

Mês de férias escolares em muitos locais do Brasil, julho (ao contrário dos meses anteriores) não terá nenhum feriado nacional. Depois do ponto facultativo do Corpus Christi, que ocorreu no dia 20 de junho, o próximo feriado será apenas em 7 de setembro. Isso não significa que o mês não tenha uma série de datas comemorativas, que servem para conscientização e/ou celebração da ciência, da cultura e das relações humanas.

O mês em si é chamado de Julho Amarelo. Trata-se de uma campanha dedicada à conscientização e combate às hepatites virais, que têm vacinas e tratamentos no Sistema Único de Saúde (SUS). A ação foi tema de conteúdos do Repórter Brasil, telejornal da TV Brasil em 2023 e do programa Viva Maria, da Rádio Nacional da Amazônia, em 2024: