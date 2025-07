RJ: letalidade violenta cai, mas furto de celular e bicicleta aumenta

A letalidade violenta no estado do Rio de Janeiro registrou queda de 13,7% em maio de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. Foram 308 vítimas no mês, contra 357 no mesmo período do ano passado.

De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), divulgados nessa segunda-feira (30), esse é o menor número para maio desde o início da série histórica, em 1991. Entre os delitos que compõem a letalidade violenta, houve destaque para a redução das mortes por intervenção de agente do Estado, que caíram quase pela metade em relação ao ano anterior ? de 84 para 44, o menor número para maio desde 2015. O homicídio doloso também apresentou queda: foram 255 vítimas no período, uma redução de 1,5% em relação ao mesmo mês do ano passado, registrando o menor índice para maio desde 2022.

Notícias relacionadas: