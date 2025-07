Segurança da Cúpula do Brics terá esquema semelhante ao do G20

"Nós vamos usar os mesmos equipamentos. Isso foi uma orientação do Ministério da Defesa, de que o planejamento fosse semelhante ao que foi empregado no G20, tendo em vista que ele funcionou, então, não tinha sentido diminuir nada. O que aconteceu foram pequenos ajustes", disse.

De acordo com o comando operacional, serão utilizados pelas Forças Armadas, entre outros equipamentos, 361 viaturas, 147 motocicletas, 68 viaturas sobre rodas, 38 viaturas blindadas, dez navios, nove embarcações, oito helicópteros, três radares e seis equipamentos antidrone.

Aeronaves com mísseis

Apesar das semelhanças, uma das mudanças será a mobilização de aeronaves com mísseis, o que ocorrerá pela primeira vez desde os Jogos Olímpicos de 2016.

"O míssil acaba sendo um equipamento a mais que a aeronave dispõe para cumprir a missão dela", disse o chefe do subdepartamento de Operações do Departamento de Controle de Espaço Aéreo, André Gustavo Fernandes Peçanha. "Ele dá uma segurança maior, dá uma opção a mais. A autoridade vai analisar, dentro daquele contexto que ela está vivendo, e vai escolher que tipo de equipamento ela vai usar para manter a segurança do espaço aéreo naquele período".

Outro destaque do planejamento é a utilização de antidrones, capazes de evitar ataques feitos por esses equipamentos. Isso já foi feito anteriormente, na Cúpula de Líderes do G20. "Se nós tivermos uma situação como uma constelação de drones [grupo de drones operando em conjunto], ele tem capacidade de interromper todos os drones ao mesmo tempo. Uma potência tal que pode até interferir em sinal do celular e em sinal de até do aeroporto", diz Souza.