CNU 2025: retificação no edital simplifica pedido de isenção

Ao todo, 17 cidades de Goiás realizarão o CNU 2025: Águas Lindas de Goiás, Aparecida de Goiânia, Catalão, Cidade Ocidental, Formosa, Goianésia, Goiânia, Iporá, Itumbiara, Luziânia, Mineiros, Novo Gama, Planaltina, Porangatu, Rio Verde, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás.

O número total de 228 cidades para locais de prova, distribuídas nas 27 unidades da federação, segue confirmado. A lista pode ser consultado no anexo XI do edital de abertura.

CNU 2025

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) oferta 3.652 vagas para 32 órgãos, com provas aplicadas em dois dias ? a primeira fase, de provas objetivas, em outubro e a segunda, com questões dissertativas, em dezembro, apenas para os aprovados na etapa anterior.

Os cargos serão agrupados em nove blocos temáticos, com a possibilidade do candidato se inscrever para diferentes cargos dentro do mesmo bloco e definição de sua lista de preferência pelas vagas?.