Apoio ao audiovisual como estímulo ao turismo é debatido em Noronha

"Viemos aqui e apostamos na participação e patrocínio deste evento porque era necessário qualificar a discussão sobre as film commissions no país. Isso ficou claro nas falas do Ministério da Cultura, da Embratur e do Ministério do Turismo, que perceberam a oportunidade de trabalhar de forma engajada e colaborativa pela film commission nacional."

Casos de Sucesso

Com a premissa de que o audiovisual é uma ferramenta poderosa de promoção do turismo, o evento apresentou casos de sucesso de film commissions internacionais, como a de Medellín, que conseguiu contribuir para a reversão da imagem de local perigoso que era atribuída à cidade colombiana. A capital portuguesa, Lisboa, é outra cidade considerada um bom exemplo de atração do audiovisual.

Durante o evento, representantes dos 10 projetos selecionados para o laboratório N2B participaram da primeira sessão de tutorias com grandes nomes do audiovisual brasileiro e internacional, como Andrea Barata Ribeiro, Carla Esmeralda, Daniel Dreifuss e outros. Andrea, reconhecida pela revista americana Variety como uma das 50 produtoras mais influentes do mundo, destacou a relevância do evento para conexões no setor.

"Sem dúvida, é uma forma muito eficiente de mostrar o Brasil. O audiovisual e o turismo têm uma relação simbiótica. O N2B tornou possível o encontro de pessoas desse universo, trouxe tutores para os projetos, trouxe as film commissions, curadores, o ICMBio, a Embratur. Foi um encontro muito próspero", resumiu Andréa.

*A repórter viajou a convite dos organizadores do evento.