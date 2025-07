RJ: postos de saúde terão atendimento normal durante Cúpula do Brics

Os hospitais e as unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Secretaria de Saúde do Rio (SES-RJ) estão funcionando normalmente, no ponto facultativo desta sexta-feira (4) e também no feriado da próxima segunda-feira (7), na capital fluminense, em função da realização da Cúpula do Brics. O encontro reunirá chefes de Estado dos países que integram o grupo e acontecerá no Museu de Arte Moderna (MAM), no centro do Rio e a hospedagem das delegações na rede hoteleira, principalmente na zona sul da cidade.

O serviço Samu 192, do município do Rio de Janeiro, único operado pela Secretaria de Saúde do estado, permanecerá em funcionamento 24 horas.

O salão de doadores do Hemorio, na Rua Frei Caneca, 8, no centro da capital, vai ficar aberto diariamente, com coleta normal de sangue das 7 às 18h.