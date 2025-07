TV Brasil exibe jogos de volta do mata-mata do Brasileirão Feminino

Neste fim de semana, a TV Brasil exibe dois jogos de volta do mata-mata do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol - Série A3. No sábado (5), às 10h50, o Vila Nova recebe o Itabirito, em Goiânia, tentando reverter o empate da última partida. Em caso de novo empate, a vaga na final da competição será decidida nos pênaltis.

No domingo (6), às 18h05, o Atlético Piauiense enfrenta o Doce Mel, em Teresina, com o objetivo de confirmar a vantagem conquistada no jogo de ida, quando venceu por 3 a 0. Para chegar à final, a equipe feminina piauiense pode perder por até dois gols de diferença.

A transmissão das fases finais da Série A3 do Brasileirão Feminino está integrada à estratégia dade ampliar a presença do esporte feminino em sua programação. O canal também exibe atualmente os jogos da Série A1 da modalidade e a Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa).