Movimentos sociais do Brics finalizam propostas para chefes de Estado

No entanto, o professor entende que o tema segurança internacional atrai bastante atenção.

"Principalmente em virtude do aumento dos conflitos internacionais, mas a gente nunca pode deixar de lado a atenção que deve ser dispensada à sociedade nos temas de saúde, educação e nos temas sociais", avalia.

Entre as sugestões elaboradas pelos representantes da sociedade civil estão:

- Ampliação do uso de moedas nacionais no comércio do Brics.

- Ampla reforma da arquitetura de governança global para intensificar a voz e a representação dos países do Sul Global (nações em desenvolvimento que conjugam desafios sociais)

- Acesso universal à saúde

- Combate às doenças infecciosas e crônicas com produção conjunta de vacinas e práticas de medicina tradicional

- Soberania tecnológica e inclusão digital

- Fundo climático do Brics com recursos para mitigação, adaptação e proteção da natureza

- Diretrizes éticas de inteligência artificial (IA) no setor cultural para proteger o trabalho criativo

Pressão popular

Além da entrega do caderno de recomendações aos líderes internacionais, o Conselho Popular terá a oportunidade de fazer um rápido discurso para os chefes de Estado no primeiro dia da reunião de cúpula.

"Uma ousadia do Itamaraty", comentou um dos líderes do conselho e coordenador do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), João Pedro Stédile, se referindo ao Ministério das Relações Exteriores, que organiza a cúpula, uma vez que o Brasil ocupa a presidência rotativa anual do Brics.