Temporada França-Brasil se inspira em pensador Édouard Glissant

Glissant estudou em Paris ? filosofia, na Universidade Sorbonne, e etnografia, no Musée de l'Homme. A partir dos anos 1950, engajou-se em movimentos pela descolonização, juntamente com escritores como Frantz Fanon e René Depestre, tendo assinado, em 1960, o Manifesto dos 121, em apoio à independência da Argélia. Antes disso, na juventude, foi discípulo do poeta Aimé Césaire, seu conterrâneo e fundador do movimento da negritude. As obras de Glissant evidenciam o impacto da escravidão que seguem nos dias atuais e propõe também formas de seguir.

Além de toda a história pessoal e da história da Martinica, que moldaram o pensamento de Glissant, a paisagem também fez parte das reflexões, segundo Sylvie. A casa de Glissant, no sul da Martinica, na cidade Le Diamant, localizada em frente à turística Rocha do Diamante, possui um terraço, "que para ele era como um barco", conta.

"A Rocha do Diamante está no ponto de encontro de dois mares, o Atlântico e o do Caribe. É um lugar de encontro das águas e era um lugar particularmente importante para ele. É esse lugar que lhe permitia olhar para o mundo. Ele olhava para o mundo a partir deste ponto de encontro das águas".

A ideia de encontro aparece em um dos principais conceitos do autor, a crioulização. De acordo com Sylvie, muitas vezes entendido como mestiçagem ou miscigenação, algo tão presente no Caribe e também no Brasil, a ideia vai além disso.

"Não é necessariamente a mestiçagem ou a miscigenação. Ele dizia que o mundo se criouliza, não que ele se torna crioulo, mas ele é feito por esses encontros inesperados, com resultados inesperados. Como na Martinica, com a chegada de pessoas que foram escravizadas, que foram transformadas em coisas, que não tinham uma existência reconhecida, que perderam o nome, perderam os direitos. Como essas pessoas conseguiram resgatar a sua comunidade, conseguiram reconstruir uma comunidade, reconstruir-se e como souberam resistir", diz.

Relação com o Brasil

Mirando esses encontros, Glissant também olhava para o Brasil: "O Brasil era particularmente importante para Édouard. O país de encontro das diásporas africanas, obviamente, europeias também e dos indígenas", conta Sylvie.