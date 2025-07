Vila Nova vence nos pênaltis e vai à final do Brasileirão Feminino A3

O Vila Nova é o primeiro finalista da Série A3 (terceira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol. Neste sábado (5), as Tigresas venceram o Itabirito nos pênaltis, por 5 a 4, depois de empatarem por 1 a 1 no tempo normal, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. A partida válida pelas semifinais da competição foi transmitida ao vivo pela TV Brasil.

As equipes vinham de 3 a 3 no jogo de ida do confronto, há duas semanas, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG). Ambas estão asseguradas no Brasileirão Série A2 (segunda divisão) do ano que vem, por terem alcançado as semifinais. Nas quartas, o Vila Nova passou pelo Operário-MS, enquanto o Itabirito venceu o Pérolas Negras.

