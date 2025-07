Brasil decide AmeriCup feminina de basquete contra Estados Unidos

A seleção feminina de basquete está na final da AmeriCup, no Chile. Na noite do último sábado (5), as brasileiras venceram com autoridade a Argentina, por 108 a 68, no Centro de Deportes Colectivos, em Santiago. A decisão será neste domingo (6), às 21h10 (horário de Brasília), no mesmo local, diante dos Estados Unidos.

O confronto reedita a final da última edição do torneio, que reúne seleções das Américas do Sul, Central e Norte. Em 2023, as brasileiras ganharam por 69 a 58 em León, no México, para garantir, pela sexta vez, o título continental. O Brasil é o maior campeão da AmeriCup, que é disputada desde 1989.

Notícias relacionadas:

A conquista de um eventual sétimo título significa, também, uma vaga direta à Copa do Mundo do ano que vem, que será disputada em Berlim, na Alemanha, em setembro.