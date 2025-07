Brics aumentam produção científica em 10 vezes entre 2000 e 2024

"A absorção dos doutores tem sido baixa nos últimos anos. Isso também contribui para a queda na produção e impacta a motivação. Esse é um ponto muito importante que nós teremos que discutir: implementar a carreira de pesquisador. Acho que isso é fundamental para o Brasil mudar essa situação".

Parcerias

Além de mostrarem uma grande diferença entre a produção do Brasil, se comparada a de parceiros dentro do Brics, como China e Índia, os dados compilados por Dellagostin apontam que o Brasil tem poucas parcerias científicas com os países do bloco, privilegiando ainda os Estados Unidos e a Europa. Nesse sentido, o pesquisador defende uma nova direção:

"A gente está vendo uma mudança de orientação, o fiel da balança está mudando. Os Estados Unidos eram a referência, a Europa como um todo, também, mas está deixando de ser. Em 2024, a China produziu 60% a mais do que os Estados Unidos. Não é pouco. A Índia já ultrapassou os países europeus e é o terceiro maior produtor de artigos científicos do mundo. Então, nós temos que olhar muito mais para a Ásia, né?"

Odir Dellagostin também acredita que uma política importante, que deveria resultar do encontro dos chefes de estado do Brics, é a criação de um conselho de pesquisa conjunto entre os países do bloco: "a exemplo do European Research Council que recebe recursos dos vários países e aloca para pesquisas em colaboração, um Brics Research Council".