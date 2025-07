Brics une aspirações de Brasil, Índia e África a Conselho de Segurança

A Declaração de Líderes do Brics, divulgada neste domingo (6) durante a reunião do bloco no Rio de Janeiro, reúne os interesses de Brasil, Índia e países africanos em se tornarem membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU). A inclusão das diferentes postulações ao Conselho era um dos pontos de tensão entre os países membros do Brics para fechar a declaração final.

O trecho sobre o assunto cita primeiro o reconhecimento geral do Brics sobre "as aspirações legítimas dos países africanos, refletidas no Consenso de Ezulwini e na Declaração de Sirte".

A Declaração de Sirte foi a responsável por criar a União Africana em 1999. O Consenso de Ezulwini, de 2005, é a posição adotada pela União Africana para expandir o Conselho de Segurança com dois assentos permanentes com direito a veto para a África, além de cinco assentos não permanentes. Todos deveriam ser escolhidos pela própria União Africana.