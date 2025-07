Hoje é Dia: Cazuza e Vinicius de Moraes são destaques da semana

Fora da música, a semana também marca os 35 anos da morte de João Saldanha, que foi jornalista, escritor e ex-técnico da Seleção Brasileira. Conhecido por sua franqueza e paixão pelo futebol, foi figura marcante dentro e fora dos campos (na imprensa esportiva). A demissão dele às vésperas da Copa de 1970 (considerada uma perseguição da Ditadura) e sua trajetória foram contadas pelo Stadium (TV Brasil) e pelo Todas as Vozes (Rádio MEC).

YouTube video player 0:00 / 0:00

Datas comemorativas e aniversário de programa da EBC

A semana também tem datas de celebração e conscientização. Já no dia 7 de julho, a primeira veiculação do programa Som Infinito (um dos poucos voltados à música sacra no país) completa 40 anos. Atração da rádio MEC FM, ele pode ser ouvido aos domingos às 7h da manhã ou acessado no site das Rádios EBC.

Já o dia 8 de julho é o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador. A data, que celebra a importância da pesquisa e da ciência no desenvolvimento do país, já foi tema de matéria do Tarde Nacional, da Rádio Nacional, e de matéria do Repórter Brasil, da TV Brasil.