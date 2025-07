Hoje é Dia: Dia do Rock, criação do ECA e 1ª Copa são destaques

YouTube video player 0:00 / 0:00

Neste domingo (13), também é o dia da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi há 35 anos, em 1990, que a Lei 8.069 se tornou um marco na proteção integral de crianças e adolescentes no Brasil. A legislação, que estabelece direitos, deveres e políticas públicas voltadas ao público infantojuvenil, foi tema de uma edição do Ajudante Digital, podcast da Radioagência Nacional, e, ainda, de conteúdo do Repórter Brasil em 2020.

Também hoje, dia da final da 1ª Copa do Mundo de Clubes da Fifa, a primeira edição da história da Copa do Mundo de seleções completa nada menos do que 95 anos. Foi neste dia, em 1930, que a Copa do Uruguai começou. O torneio contou com 13 seleções e marcou o início da maior competição de futebol do planeta. Em 2018, a Radioagência Nacional relembrou este episódio histórico com um especial que pode ser ouvido abaixo: