Pedro Miranda canta sucessos de Mauro Duarte no Samba na Gamboa

"Esse trio foi uma conjunção dos astros. Essa amizade tão bonita do Mauro e Paulinho teve a Clara Nunes como porta-voz. Foi um encontro raro, dessas coisas que acontecem na música e na arte", comenta Pedro Miranda.

O músico explica como era essa dinâmica de trabalho deles.

"Paulinho dizia que pensava uma coisa e o Mauro falava. Anos depois, para um tributo ao amigo, Paulinho terminou várias composições e disse que se sentiu à vontade para isso. A música fala por si só", conta.

Conhecido pelo apelido de "Bolacha", Mauro Duarte também tinha a profissão de ourives, expertise que segundo Pedro Miranda e Teresa Cristina, o ícone do samba levou para sua vida artística. "Ele era um ourives da música. Mauro Duarte me pegou primeiro pela melodia. A música tem esse artesanato de aperfeiçoar movimentos sutis, cada artista com seu estilo. Ele foi um mestre", define o convidado.

A atração do canal público destaca a trajetória do sambista que faleceu há 35 anos e fez história na cultura popular em carreira solo e também no conjunto Os Cinco Crioulos. Mauro Duarte integrou o grupo ao lado de outras personalidades do gênero: Elton Medeiros, Anescarzinho do Salgueiro, Nelson Sargento e Jair do Cavaquinho.

Nomes consagrados

Durante a nova temporada do Samba na Gamboa, Teresa Cristina recebe nomes consagrados do gênero como Áurea Martins, Dorina, Dudu Nobre, Jorge Aragão, Moacyr Luz, Nei Lopes, Tia Surica, Marquinhos de Oswaldo Cruz, Neguinho da Beija Flor, Nei Lopes, Nelson Rufino, Nilze Carvalho, Péricles e Sombrinha.