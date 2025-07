Rafael Matos e Marcelo Melo passam às quartas de final em Wimbledon

A parceria entre Rafael Matos e Marcelo Melo se classificou, neste domingo (6), às quartas de final de duplas masculinas no Torneio de Wimbledon, um dos quatro maiores eventos do circuito mundial de tênis, os chamados Grand Slams. Números 44 e 58 do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), respectivamente, os brasileiros precisaram de duas horas e sete minutos para superarem o austríaco Alexander Erler (42º) e o alemão Constantin Frantzen (52º) por 2 sets a 1, 6/4, 3/6 e 7/5.

O próximo desafio da dupla nas quadras de grama do All England Club - complexo de Londres, no Reino Unido, que recebe o torneio centenário - serão o australiano Rinky Hijikata (149º) e o holandês David Pel (82º). A previsão é que o duelo ocorra na terça-feira (8), sem horário definido.