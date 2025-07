Santos, Atlético-MG e Botafogo voltam à elite do Brasileirão Feminino

Gol Olímpico

O último classificado de sábado foi o Botafogo, que enfrentou o Mixto no Estádio Nilton Santos com a vantagem de ter vencido no Dutrinha, em Cuiabá, por 2 a 1, na partida de ida. As visitantes abriram o placar com Balbino, em chute rasteiro, aos 21 minutos do primeiro tempo. Aos 27, Sinara fez um gol olímpico - cobrança de escanteio que vai direto para as redes - e deixou tudo igual.

Aos 45, Sabrina bateu de fora da área e recolocou as mato-grossenses à frente no Rio de Janeiro. O resultado levava o confronto para as penalidades.

Mas na etapa final, as Gloriosas conseguiram liquidar a partida. Aos três minutos, Carol foi lançada por Bebê, invadiu a área pela esquerda e chutou sem ângulo para empatar novamente o jogo. Aos 18, Júllia recebeu quase na pequena área, girou e bateu rasteiro, virando o placar.

Aos 34, Carol recebeu de Grazy, nas costas da marcação, e soltou a bomba da entrada da área, anotando o quarto. Já aos 45, Bebê finalizou da meia-lua e decretou a classificação do Alvinegro carioca, que aguarda Fortaleza ou Minas Brasília na outra semifinal.

Mudança

A partir de 2026, a Série A1 do Brasileirão terá 18 clubes. Com os acessos de Santos, Atlético-MG e Botafogo, 17 dos participantes estão definidos.