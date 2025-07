Sociólogo homenageado no Jabuti diz que país criminaliza trabalhadores

Para o sociólogo, é fundamental que a população tenha consciência crítica sobre o que está acontecendo no país. Ele menciona a condução da crise sanitária durante a pandemia. "O fato de até agora não se ter julgado a questão do equívoco na vacinação contra a covid nem responsabilizado devidamente as pessoas é um absurdo. Centenas de milhares de pessoas morreram em consequência dessa irresponsabilidade. Não tem cabimento. Não pode ter cabimento."

Carreira

José de Souza Martins conta que começou sua pesquisa investigando os problemas sociais e que, até hoje, responder a estes questionamentos é um desafio. "O porquê da pobreza em um país que supostamente é rico. Nós nos orgulhamos de ser o país do futuro, faz tempo que a gente está esperando o futuro chegar e ele não chega", disse.

"Por que nós somos um país tão atrasado? Somos capazes de fazer grandes descobertas, tomar grandes iniciativas em diversas áreas. Temos nomes notáveis, mas continuamos sendo um país atrasado." Além disso, ele aponta que a maioria do povo não tem acesso a tudo aquilo que o país é capaz de produzir.

Martins foi aluno e assistente de Florestan Fernandes, patrono da Sociologia brasileira. "O Florestan foi o maior sociólogo brasileiro. Ele tinha uma cabeça muito motivada pela diversidade da experiência de vida dele, pessoa de família pobre, então ele via as irracionalidades e a pobreza do país com olhos corretos de quem sabia do que estava falando. Foi excelente trabalhar com ele", disse.

"Era interessante trabalhar com ele. Era interessante conviver com ele. Ele tinha uma vigorosa disciplina de trabalho. Isso me ensinou muito", acrescentou. Homenageado deste ano, Martins já recebeu três Prêmios Jabuti na categoria Ciências Humanas com os livros Subúrbio (1993), A Chegada do Estranho (1994) e A Aparição do Demônio na Fábrica (2009).