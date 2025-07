Luisa Stefani avança nas duplas mistas e nas femininas em Wimbledon

Dupla Melo e Matos em quadra nesta terça (8)

A parceria do mineiro Marcelo Melo com o gaúcho Rafael Matos enfrentará a dupla do australiano Rinky Hijikata com o holandês David Pel, a partir das 7h desta terça (8) por uma vaga nas semifinais. No último domingo (6), a dupla 100% brasileira garantiram vaga nas quartas ao derrotarem austríaco Alexander Erler e o alemão Constantin Frantzen 2 sets a 1 (6/4, 3/6 e 7/5)