Lula afirma que Brics representa nova forma de fazer política

"Não é para emprestar dinheiro e levar os países à falência, como o que tem acontecido, porque o modelo de austeridade que tem sido feito por outros países é fazer com que a dívida seja impagável cada vez mais".

Lula também contestou a formação do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU), no qual apenas cinco dos 15 integrantes têm vaga permanente e poder de veto: Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido.



"Nós precisamos ter consciência de que o mundo precisa mudar. Nós estamos vendo hoje, possivelmente, depois da Segunda Guerra Mundial [1939-1945], o maior período de conflito entre os países", apontou Lula, que citou a guerra do Iraque, e as invasões da Líbia e da Ucrânia para dizer que "ninguém pede licença para fazer guerra", indicando lacuna de atuação do Conselho de Segurança.

"Depois a ONU perde credibilidade e autoridade para negociar. Quem é que negocia?", indagou.

A declaração final do Brics aponta apoio da China e da Rússia às aspirações do Brasil e da Índia de desempenhar um papel mais relevante no Conselho de Segurança. O Brasil já ocupou vaga rotativa, sem poder de veto.

Lula criticou mais uma vez a ofensiva israelense na Faixa de Gaza. "Já passou da capacidade de compreensão de qualquer mortal do planeta Terra dizer que aquilo é uma guerra contra o Hamas, e só se mata inocente, mulheres e crianças". No domingo, o presidente brasileiro já havia se referido à ação de Israel como genocídio.

Moedas locais

Atualmente, o Brics conta com 11 países-membros e dez parceiros. Segundo Lula, que ocupa a presidência rotativa anual do grupo, o bloco está aberto para a entrada de mais países. "Uma metamorfose ambulante", parafraseou.