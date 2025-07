Parceria entre Brics aumenta capacidade de produção de medicamentos

Padilha afirmou também que o Brasil apresentou um projeto de R$ 1,5 bilhão ao Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) ? o banco do Brics ? para a criação de um instituto tecnológico de medicina inteligente no país, através de uma parceria com a China.

A previsão é construir um hospital com essa nova tecnologia e espalhar o conceito para unidades de tratamento intensivo em todo o país.