Botafogo oficializa contratação de Davide Ancelotti como novo técnico

"A CBF acredita que esta experiência à frente de um clube do país, especialmente em se tratando do atual campeão brasileiro e da Conmebol Libertadores, contribuirá significativamente para o desenvolvimento profissional de Davide, permitindo uma imersão valiosa no cotidiano do futebol nacional", disse um trecho do comunicado.

De volta ao Campeonato Brasileiro, o Botafogo encara o Vasco no próximo sábado (12), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada.