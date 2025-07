CNU 2025: nova retificação muda quadro de vagas e atribuição de cargos

Apesar das alterações, o número total de vagas da segunda edição do CNU permanece em 3.652 para lotação em 32 órgãos da administração pública federal.

Além do remanejamento das vagas no bloco 1, as retificações no edital também mudam a distribuição dos pesos dos eixos temáticos por órgãos, cargos e especialidades e correções de lotação das vagas.

A remuneração inicial para alguns cargos também foram corrigidas. Este é o caso de todas as especialidades do cargo de Analista do Seguro Social. O salário dos aprovados, que era de R$ 5.654,72, no edital de abertura, poderá atingir R$ 9.371,31, a partir da retificação.

Atividades dos cargos

O chamado Enem dos Concursos ainda teve alterada a cobrança de atividades previstas para determinados cargos.

Um exemplo está no bloco temático 2 (cultura e educação), como o de técnico especialista em biblioteconomia que, entre outras, deverá desenvolver atividades voltadas à investigação e análise de manifestações culturais, históricas e sociais, coleta de dados, realização de pesquisas de campo e a análise de documentos e acervos históricos.