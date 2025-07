EBC realiza transmissão oficial e cobertura ampla da Cúpula do Brics

O radiojornalismo esteve presente com ancoragens no Rio de Janeiro. Foram veiculadas edições especiais do informe Nacional Notícias e do Repórter Nacional. O material produzido ficou disponível no site da Radioagência Nacional, outro veículo da EBC que acompanhou a cúpula.

Rede Gov

O Canal Gov acompanhou os principais momentos da Cúpula, das participações do presidente da República e demais eventos que aconteceram nos últimos dias. Desde a quinta-feira (3), foram mais de 30 horas de programação dedicada à temática, sendo que, no domingo (6) e na segunda-feira (7), foram oito horas de transmissão, ao vivo, dos estúdios em Brasília e do estúdio montado no Vivo Rio, onde ficava o Comitê Internacional de Imprensa.

Foram entrevistados no estúdio do Rio de Janeiro especialistas, membros do Governo Federal que participaram das negociações e cinco ministros de Estado: Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), Alexandre Padilha (Saúde) e Alexandre Silveira (Minas e Energia).

A Agência Gov, portal de notícias dedicado às ações do Governo Federal, publicou 44 matérias alusivas ao Encontro. A Rádio Gov produziu boletins diários com informações de interesse público para uso gratuito por emissoras de rádio de todo o país. A Voz do Brasil, por sua vez, realizou entrevista exclusiva com o embaixador do Brasil no Brics, Mauricio Lyrio, e veiculou reportagens de correspondentes nas edições de quinta-feira (3), sexta-feira (4) e segunda-feira (7).

Toda a captura de imagens que o Canal Gov fez do evento está disponível para uso gratuito na página da EBC na internet.