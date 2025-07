Fluminense encara Chelsea por vaga na final do Mundial de Clubes

? FIFA Club World Cup (@FIFACWC) July 7, 2025

Em entrevista coletiva na segunda (7), Renato Gaúcho perferiu não revelar o esquema tático, mas elencou alguns cuidados que o time deve ter em campo contra a equipe britânica.

"É um jogo de xadrez. Estudei bastante o adversário, da mesma forma que eu tenho certeza que eles estudaram o Fluminense. Será um jogo de paciência, você não pode se jogar para dentro do adversário nos primeiros minutos, como temos jogado essa Copa do Mundo. É muito perigoso, justamente pelo esquema que o Chelsea usa durante as partidas. Então, nós vamos tomar nossos cuidados e é lógico que vai ser muito importante ter a posse de bola, principalmente no horário do jogo, com um calor insuportável. Se se você ficar correndo atrás do adversário, se você não tiver essa posse, o desgaste é muito grande. Então vamos procurar neutralizar as principais jogadas do adversário. Quando ficar com a bola, jogar. A gente tem respeito pelo Chelsea, mas é um jogo de xadrez. Será uma partida de poucas oportunidades e quem aproveitar melhor com certeza vai ser vencedor", pontuou o treinador.

O Fluminense fez a melhor campanha no Mundial entre as quatro equipes brasileiras - Botafogo, Flamengo e Palmeiras ficaram pelo caminho. Uma vitória simples contra o Chelsea garante o time carioca na grande final, no próximo domingo (13), contra o vencedor da outra semi - Paris Saint-Germain e Real Madrid se enfrentam na quarta (9). Em caso de empate nos 90 minutos, haverá prorrogação e, se persistir a igualdade no placar, a classificação será definida em cobrança de pênaltis.