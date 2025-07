Casos de Síndrome Respiratória Grave seguem em alta no Rio

Entre crianças de até 9 anos de idade, o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) continua sendo o mais detectado nos testes, junto do com o Rinovírus. Entre idosos, com 60 anos ou mais, o subtipo H1N1 da Influenza A foi o principal agente identificado entre abril e junho. Em maio, a Influenza passou a liderar os óbitos por SRAG, porém o quadro tem recuado um pouco, atualmente.

A superintendente de Vigilância em Saúde, Luciane Velasque, informou que "o estado continua com uma cobertura baixa de Influenza, em torno de 30%".