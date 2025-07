COP30: Brasil não está "maquiando" Belém, diz Tereza Campello

Segundo Campello, o BNDES e o governo estão atuando para solucionar os problemas de falta de hospedagem na cidade. "É um problema que nós temos que resolver mesmo. E estamos batalhando para que isso aconteça".

Investimento em outras cidades

De acordo com Campello, o modelo de investimento que está sendo empregado em Belém para a COP30 poderá ser replicado em outras cidades, contribuindo para a adaptação de locais mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas, como calor excessivo e alagamentos.

"Estamos investindo e apostando em poder ter esse perfil de investimento em outras cidades brasileiras. Sabemos que a agenda de adaptação não é uma agenda trivial, é estratégica para o mundo. Temos que nos preparar para a transição [energética] e parte do que geramos no mundo destruindo a natureza e emitindo muito carbono já está fazendo com que a maior parte da população sofra com eventos climáticos dramáticos", disse.