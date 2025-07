Festival Cinesur, em Bonito, destaca cinema sul-americano e inclusão

A diversidade estética e temática do cinema sul-americano contemporâneo marca a terceira edição do Festival CineSur. Realizado na cidade de Bonito (MS), a edição deste ano reúne filmes de nove países da América do Sul, consolidando o evento como espaço de encontro entre culturas e linguagens desse imenso território.

Participam do festival longas e curtas produzidos no Brasil, na Argentina, no Peru, Chile, na Bolívia, Colômbia, Venezuela, no Uruguai e Equador, além de coproduções com países fora da América do Sul. Segundo a organização do festival, as obras refletem a diversidade presente no território e abordam reflexões sociais, ambientais e experiências visuais marcantes.