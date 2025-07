PSG goleia Real Madrid e se garante na final do Mundial de Clubes

? Mundial de Clubes da FIFA ? (@fifaworldcup_pt) July 9, 2025

Três minutos depois o alemão Rüdiger errou no recuo de bola e o francês Dembélé aproveitou para dominar e chutar na saída do goleiro belga. O terceiro do PSG começou com uma troca de bola da defesa para o ataque que culminou no cruzamento rasteiro do marroquino Hakimi para Fabián Ruiz, que, dentro da área, se livrou da marcação do uruguaio Valverde antes de colocar a bola no fundo do gol.

Com vantagem tão elástica construída de forma tão precoce, o time francês não precisou se arriscar diante do Real, e ainda conseguiu ampliar aos 42 da etapa final com o português Gonçalo Ramos.