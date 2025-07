Brasil supera França por 3 sets a 2 na Liga das Nações de Vôlei

? Vôlei Brasil (@volei) July 10, 2025

O destaque do Brasil foi a meio de rede Julia Kudiess, que somou 17 pontos (11 de ataque e seis de bloqueio). Já a notícia negativa foi a lesão da ponta Ana Cristina, que, segundo nota da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), "sofreu uma lesão no joelho esquerdo no segundo set da partida contra França. Após o jogo, ela realizou um exame de ressonância magnética que mostrou uma lesão no menisco medial. Ela já iniciou tratamento e está fora do restante da etapa do Japão".

Agora, a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães volta a entrar em ação pela competição na próxima sexta-feira (11), quando mede forças com a seleção da Polônia a partir das 7h20 (horário de Brasília).