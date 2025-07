Enem 2025: Inep publica resultados de recursos de atendimento especial

No primeiro dia de provas terá duração de 5 horas e 30 minutos e avaliará as seguintes áreas de conhecimento do ensino médio: língua portuguesa, língua estrangeira (inglês ou espanhol), artes, educação física, história, geografia, filosofia e sociologia.

No segundo dia de provas, os candidatos serão testados nas provas de matemática, química, física e biologia.

Orientações

O Inep criou uma página eletrônica com as principais orientações para os participantes do Enem.

De forma resumida os candidatos também podem conferir as perguntas mais comuns e as respectivas respostas sobre a realização do Enem.

O participante deve acompanhar a situação de sua inscrição e a divulgação do seu local de prova pelo Página do Participante.