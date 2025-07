Imprensa internacional repercute tarifaço de Trump contra o Brasil

The Washington Post

O jornal norte-americano The Washington Post avaliou que o anúncio do tarifaço contra o Brasil marca uma "forte escalada" na disputa diplomática entre os dois países em relação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O periódico também destacou que o governo brasileiro prometeu "retaliação".

The Guardian

O jornal britânico destacou que as últimas ameaças do presidente norte-americano aumentam receios de que "a estratégia comercial errática" de Trump possa agravar a inflação nos Estados Unidos.

Clarín

O argentino Clarín citou um "aumento drástico" de tarifas, por parte de Trump, sobre produtos brasileiros e o consequente agravamento do conflito entre os dois países.