Luisa Stefani é vice-campeã de duplas mistas no Torneio de Wimbledon

A parceria da brasileira Luisa Stefani com o anfitrião Joe Salisbury ficou bem perto de conquistar o título de duplas mistas no Torneio de Wimbledon, em Londres (Inglaterra), mas acabou superada no detalhe e ficou com o vice-campeonato. Na final disputada nesta quinta-feira (10) na quadra central do All England Club, Stefani e Salisbury fizeram uma partida parelha com a dupla da tcheca Katerina Siniakova com o holandês Sem Verbeek. Ao fim de quase duas horas de embate, os adversários saíram vitoriosos por 2 sets a 0, com um duplo 7/6. As duas parciais foram decididas em tie-breaks, ambas por 7-3.

Medalista olímpica nos Jogos de Tóquio 2020 ao lado de Laura Pigossi, Stefani já entrou para a história ao encerrar um jejum de de 58 anos sem tenistas brasileiras em finais. Referência do tênis feminino no país, Maria Esther Bueno foi a última a decidir o título de mistas em 1967 e, na ocasião, também foi vice-campeã.