Liga das Nações de Vôlei: Brasil vence Polônia e assume vice-liderança

"Foi um ótimo jogo nosso, uma vitória de 3 sets a 1 contra um time que até então estava na vice-liderança da Liga das Nações. Foi uma vitória em grupo. Todo mundo pontuou, todas receberam bola o tempo todo, todas estavam com energia dentro de quadra. Foi uma vitória para a Ana Cristina também. Contamos com a torcida para o próximo jogo que também vai ser difícil", projetou Bergmann, que marcou 22 pontos na vitória do Brasil.