Mostra Baú do Raul começa nesta sexta-feira em São Paulo

O cantor e compositor Raul Seixas, que completaria 80 anos em 28 de julho, é tema de uma exposição inédita sobre sua obra e carreira, que começa nesta sexta-feira (11) no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo.

A exposição Baú do Raul é dividida em 15 salas e a intenção é que o visitante tenha uma imersão na vida e obra do artista baiano. A mostra foi concebida a partir das 13 músicas mais aclamadas do artista.

Neste primeiro final de semana, a programação terá também uma mostra paralela com brindes exclusivos, quiz (teste) sobre o artista, concurso de sósias do "maluco beleza" e oficinas para crianças.