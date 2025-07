Brasil quita R$ 1,3 bi em obrigações com órgãos internacionais em 2025

O governo brasileiro também fez aportes às missões de paz das Nações Unidas.

"Os pagamentos reforçam o compromisso do país com o multilateralismo, a integração regional e a cooperação internacional, em áreas como comércio e finanças, saúde, direitos humanos, ciência e tecnologia, meio ambiente e desenvolvimento sustentável", afirmou o ministério em nota.

Desde 2024, o Brasil entrou na lista de países em dia com as Nações Unidas. Segundo a pasta, em 2025, o país continuará a pagar as obrigações para reafirmar o compromisso do Brasil com o sistema multilateral e com o papel da ONU em um cenário global adverso.

Segundo o Planejamento, o país também quitou as contribuições com os seguintes organismos:

Organização Mundial da Saúde (OMS);

Organização Mundial do Comércio (OMC);

Tribunal Penal Internacional (TPI);

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP);

Organização Marítima Internacional (IMO);

Organização Europeia para Pesquisa Nuclear (CERN), centro científico que desenvolve experimentos com subpartículas atômicas.

Mercosul

Na esfera regional, o Brasil quitou as obrigações com as seguintes instituições: