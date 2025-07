No STF, servidor diz que governo Bolsonaro tentou ligar Lula a facção

Em uma das demandas, pediu-se a Vieira que identificasse em quais localidades do país cada candidato havia recebido mais de 75% dos votos no primeiro da eleição presidencial, mas, de acordo com o analista, somente os dados sobre Lula foram de fato considerados pela chefia.

A testemunha confirmou que costumava contar à sua esposa na época, por aplicativo de mensagem, a chegada de demandas com "algum tipo de viés político, referente a tentar ajudar o governo". Em uma dessas mensagens, ele confirmou ter dito à esposa que ficava "muito mal" com "uma demanda daquelas, diretamente da diretora".

Ações da PRF

Também foi ouvido nesta segunda-feira Adiel Pereira Alcântara, ex-coordenador de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Conforme já havia declarado em depoimento anterior, Alcântara voltou a confirmar que ocorreram orientações de "policiamento direcionado" durante as eleições de 2022.